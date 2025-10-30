Se non ci fosse stata Cronaca ovvero l’importanza del pluralismo nell’informazione
“La Cronaca”, ovvero la storia di un quotidiano che nel decennio 2002-2012 ha rappresentato per Piacenza il pluralismo dell’informazione cartacea, in una città dove da sempre esisteva solo un quotidiano che imperterrito, dopo che era apparsa “La Cronaca”, ne ignorava completamente l’esistenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Piacenza24. . AUDIO intervista ad Emanuele Galba sul suo libro "Se non ci fosse stata Cronaca" che verrà presentato questa sera (mercoledì 29 ottobre) alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini https://www.piacenza24.eu/se-non-ci-fosse-stata-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook
Se al Louvre ci fosse stata un po' più di intelligenza (artificiale). Nel museo più protetto del mondo, la tecnologia non è mancata: è mancata la capacità di farla pensare. Da "Il Foglio Ai" - X Vai su X