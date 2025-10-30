Se non ci fosse stata Cronaca ovvero l’importanza del pluralismo nell’informazione

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Cronaca”, ovvero la storia di un quotidiano che nel decennio 2002-2012 ha rappresentato per Piacenza il pluralismo dell’informazione cartacea, in una città dove da sempre esisteva solo un quotidiano che imperterrito, dopo che era apparsa “La Cronaca”, ne ignorava completamente l’esistenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fosse Stata Cronaca Ovvero