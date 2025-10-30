Scuole italiane all’estero | firmato il CCNI 2025 26 su PTOF e Funzioni Strumentali TESTO

È stato firmato martedì il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) relativo al Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e alle Funzioni Strumentali (FF.SS.) per l’anno scolastico 20252026. Il contratto è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca 20192021. L'articolo Scuole italiane all’estero: firmato il CCNI 202526 su PTOF e Funzioni Strumentali. TESTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Si è conclusa oggi la 62a edizione del Seminario di Lingua e Cultura italiana, rivolto ai docenti delle scuole italiane di Slovenia e Croazia - facebook.com Vai su Facebook

All'inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, #carabinieri morti nell'adempimento del dovere. Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricord - X Vai su X

La Nasa arriva nelle scuole italiane - Sono un migliaio di studenti, hanno tra i 7 e i 18 anni e stanno per ricevere un attestato speciale firmato dallo **Houston Space Center **della Nasa. Segnala vanityfair.it