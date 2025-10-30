Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre | l'elenco dei comuni

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani venerdì 31 ottobre per maltempo. Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Castelforte, ordigno bellico in via Pozzillo: scuole chiuse e stop alla circolazione #Castelforte #OrdignoBellico #ViaPozzillo #Acqualatina #ScuoleChiuse #Traffico #Artificieri #Sicurezza #Lazio Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo, oggi scuole chiuse. Le disposizioni di Asl 4 Tigullio https://buff.ly/8H9ZHWc - X Vai su X

Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Nuova ondata di maltempo e scuole chiuse domani venerdì 31 ottobre in Calabria dove la Protezione civile ha lanciato un allerta meteo arancione per temporali su ampie zone della regione e un'allerta ... Da fanpage.it

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Lo riporta meteo.it

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Lo riporta lanazione.it