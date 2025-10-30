Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre | l'elenco dei comuni

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani venerdì 31 ottobre per maltempo. Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scuole chiuse maltempo allertaScuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Nuova ondata di maltempo e scuole chiuse domani venerdì 31 ottobre in Calabria dove la Protezione civile ha lanciato un allerta meteo arancione per temporali su ampie zone della regione e un'allerta ... Da fanpage.it

