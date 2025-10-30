Scuole aperte contro abbandono ed emarginazione | il nuovo progetto pomeridiano candidato dal Comune

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superare i confini dell’orario tradizionale per contrastare emarginazione e abbandono scolastico, attraverso socializzazione e inclusione. Con questi obiettivi il Comune di Rimini ha formalizzato la propria candidatura a un piano regionale che investe sull’ampliamento del tempo scuola e sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

scuole aperte contro abbandonoRimini, scuole aperte contro emarginazione e abbandono: il progetto per gli istituti “Panzini” e “Di Duccio” - Superare i confini dell’orario tradizionale per contrastare emarginazione e abbandono scolastico, attraverso socializzazione e inclusione. Riporta msn.com

Scuole montane a rischio, contro lo spopolamento non bastano le pluriclassi - L’AQUILA Senza servizi cresce l’abbandono, con meno abitanti è sempre più difficile formare classi. Si legge su ilmessaggero.it

A scuola contro l’abbandono della montagna - Formare i giovani per invertire il fenomeno dell’abbandono e del degrado della montagna e dare un futuro all’economia dell’Appennino. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Aperte Contro Abbandono