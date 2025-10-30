Scuole aperte contro abbandono ed emarginazione | il nuovo progetto pomeridiano candidato dal Comune

Superare i confini dell’orario tradizionale per contrastare emarginazione e abbandono scolastico, attraverso socializzazione e inclusione. Con questi obiettivi il Comune di Rimini ha formalizzato la propria candidatura a un piano regionale che investe sull’ampliamento del tempo scuola e sulla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

