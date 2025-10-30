Scuola | la forbice invisibile Lettera

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Le rilevazioni statistiche hanno accertato l’aumento della forbice ricchipoveri. Una più silenziosa e profonda, però, divide coltisuperficiali. Viviamo in un universo in cui i saperi sono in continua espansione, raddoppiano ogni quattro anni: saper “nuotare” in questo mare è essenziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

