Scuola e servizi Più aiuti per le famiglie

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale di Cortona ha approvato una nuova delibera che amplia le agevolazioni economiche per la refezione e il trasporto scolastico, andando incontro alle esigenze delle famiglie numerose. Un provvedimento che introduce un criterio più equo e inclusivo per sostenere i nuclei con più di due figli utenti di almeno un servizio scolastico. Fino allo scorso anno, le riduzioni erano riservate solo ai nuclei con Isee inferiore a 8mila euro. Da quest’anno scolastico 202526, invece, potranno beneficiarne anche le famiglie con Isee fino a 35mila euro. Un ampliamento che permetterà di sostenere concretamente anche quei redditi medio-bassi che, pur non rientrando nelle fasce più fragili, risentono fortemente dell’aumento del costo della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scuola e servizi pi249 aiuti per le famiglie

© Lanazione.it - Scuola e servizi. Più aiuti per le famiglie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scuola servizi pi249 aiutiScuola e servizi. Più aiuti per le famiglie - L’Amministrazione comunale di Cortona ha approvato una nuova delibera che amplia le agevolazioni economiche per la refezione e il ... Si legge su lanazione.it

Pacchetto scuola, aperto il bando per il contributo Aiuti per libri e servizi, domande entro il 22 settembre - Il Comune di Podenzana ha aperto un bando per l'assegnazione di un incentivo economico individuale per sostenere le spese scolastiche di studenti residenti nel Comune con ISEE fino a 15. Segnala lanazione.it

Bonus scuola per famiglie: mappa agevolazioni per regione/ Gli aiuti contro caro spesa per libri e materiale - Scuola, la mappa dei bonus per le famiglie per regione: quali sono le agevolazioni e gli aiuti contro il caro spesa per libri e materiale (+16% nel 2024) Brutte notizie per le famiglie con figli che ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scuola Servizi Pi249 Aiuti