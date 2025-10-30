Scuola e servizi Più aiuti per le famiglie

L’Amministrazione comunale di Cortona ha approvato una nuova delibera che amplia le agevolazioni economiche per la refezione e il trasporto scolastico, andando incontro alle esigenze delle famiglie numerose. Un provvedimento che introduce un criterio più equo e inclusivo per sostenere i nuclei con più di due figli utenti di almeno un servizio scolastico. Fino allo scorso anno, le riduzioni erano riservate solo ai nuclei con Isee inferiore a 8mila euro. Da quest’anno scolastico 202526, invece, potranno beneficiarne anche le famiglie con Isee fino a 35mila euro. Un ampliamento che permetterà di sostenere concretamente anche quei redditi medio-bassi che, pur non rientrando nelle fasce più fragili, risentono fortemente dell’aumento del costo della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola e servizi. Più aiuti per le famiglie

