Scuderie apre la nuova mostra su Loffredo
Un amico di Ardengo Soffici in mostra alle Scuderie Medicee: dal 22 novembre al 7 gennaio il salone espositivo Corsetti, ospiterà la mostra " Silvio Loffredo tra esperienze cosmopolite e nuove tendenze fiorentine", curata da Marco Moretti. Loffredo – nella foto del 2010 è al centro, con l’allora sindaco di Pontassieve, Marco Mairaghi – era nato a Parigi nel 1920 e morì nel 2013 in Liguria ma scelse Firenze come luogo del cuore e a Firenze fu a lungo titolare della cattedra di pittura all’Accademia di belle arti. "Il Comune di Poggio è onorato di ospitare la mostra dedicata a Silvio Loffredo, artista di straordinaria sensibilità, protagonista della scena culturale del Novecento che a Poggio, durante un triennio d’insegnamento alla scuola Filippo Mazzei, era entrato in fervida relazione con Ardengo Soffici – dice l’assessore alla cultura Diletta Bresci – e le opere che si potranno ammirare rappresentano non solo un prezioso contributo alla memoria storica e artistica del nostro Paese, ma anche una testimonianza viva di rinnovamento che Loffredo, condivise con pochi altri artisti nella Firenze ‘conservatrice’ del dopoguerra". 🔗 Leggi su Lanazione.it
