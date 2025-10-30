scream 7 rilasciato il trailer del film con neve campbell

Eagle Pictures ha rilasciato il trailer di Scream 7, con il ritorno della star del franchise Neve Campbell. Il settimo capitolo è stato annunciato nell’agosto 2023, dopo il successo di “Scream VI”. Dall’annuncio, “ Scream 7 ” ha subito notevoli cambiamenti, con ritardi nella produzione dovuti agli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA, revisioni creative e il mancato ritorno di alcuni membri del cast per l’ultimo film. Melissa Barrera, che ha recitato nei due film precedenti nel ruolo di Sam Carpenter, è stata rimossa dal cast a causa dei suoi commenti sui social sul genocidio Palestinese. Jenna Ortega, che ha recitato con Barrera nel ruolo della sorella sullo schermo Tara Carpenter, ha abbandonato il film a causa di un conflitto di impegni con le riprese di “ Wednesday “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

