Scream 7 ma quando esce il trailer? Secondo un rumor manca davvero pochissimo

Ormai siamo alla vigilia di Halloween, una festa che spesso richiama l'arrivo di Ghostface al cinema, e quest'anno potremmo avere a breve un primo assaggio della nuova caccia al killer del franchise I fan di Scream attendono con ansia di vedere le prime immagini del settimo capitolo della classica saga slasher e, se una nuova indiscrezione si rivelerà fondata, questa settimana vedremo Ghostface tornare in azione. Infatti, secondo il noto insider di settore solitamente affidabile, Daniel Richtman, il primo trailer di Scream 7 dovrebbe essere diffuso online proprio tra questo giovedì e venerdì, giusto in tempo per Halloween. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

