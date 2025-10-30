Scream 7 ma quando esce il trailer? Secondo un rumor manca davvero pochissimo
Ormai siamo alla vigilia di Halloween, una festa che spesso richiama l'arrivo di Ghostface al cinema, e quest'anno potremmo avere a breve un primo assaggio della nuova caccia al killer del franchise I fan di Scream attendono con ansia di vedere le prime immagini del settimo capitolo della classica saga slasher e, se una nuova indiscrezione si rivelerà fondata, questa settimana vedremo Ghostface tornare in azione. Infatti, secondo il noto insider di settore solitamente affidabile, Daniel Richtman, il primo trailer di Scream 7 dovrebbe essere diffuso online proprio tra questo giovedì e venerdì, giusto in tempo per Halloween. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
L'action figures, o meglio il "Funko pop" di Sidney Prescott di Youtooz esce il 31 ottobre #sidneyprescott #scream - facebook.com Vai su Facebook
Scream 7, il primo trailer potrebbe arrivare a brevissimo! - Il primo trailer di Scream 7 potrebbe essere davvero dietro l'angolo: ecco quando rivedremo Ghostface in azione. Secondo cinema.everyeye.it
‘Scream 7’: quando esce il nuovo film horror e gli ostacoli sul set - Williamson, lo sceneggiatore di ‘Scream’ del 1996 – con regista Wes Craven – e del suo sequel ‘Scream 2’ del 1997. Lo riporta quotidiano.net