Scream 7 il trailer del nuovo film della saga slasher più amata | un ritorno alle origini?

È ufficiale: il terrore è tornato. Il primo trailer di Scream 7 ha finalmente debuttato online accendendo l’entusiasmo dei fan e riportando Neve Campbell nei panni iconici di Sidney Prescott. Un ritorno accolto come un evento, soprattutto dopo anni di speculazioni sulla permanenza dell’attrice nella saga. Il film, atteso nel 2026, prosegue la tradizione del franchise mescolando nostalgia, sangue e nuovi misteri, mentre Ghostface sembra deciso a colpire ancora più da vicino la famiglia Prescott. Tra volti storici e new entry, la nuova pellicola promette di essere una delle più discusse del brand, complice una produzione segnata da cambi creativi, assenze pesanti e un’insolita lineup di ritorni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

