Scream 7 il trailer del nuovo film della saga slasher più amata | un ritorno alle origini?
È ufficiale: il terrore è tornato. Il primo trailer di Scream 7 ha finalmente debuttato online accendendo l’entusiasmo dei fan e riportando Neve Campbell nei panni iconici di Sidney Prescott. Un ritorno accolto come un evento, soprattutto dopo anni di speculazioni sulla permanenza dell’attrice nella saga. Il film, atteso nel 2026, prosegue la tradizione del franchise mescolando nostalgia, sangue e nuovi misteri, mentre Ghostface sembra deciso a colpire ancora più da vicino la famiglia Prescott. Tra volti storici e new entry, la nuova pellicola promette di essere una delle più discusse del brand, complice una produzione segnata da cambi creativi, assenze pesanti e un’insolita lineup di ritorni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
FERMI TUTTI.....forse il trailer di Scream 7 debutterà giovedì 30 ottobre! Appena avremo notizie ufficiali, le riporteremo in pagina! #scream - facebook.com Vai su Facebook
Scream 7: ecco il primo trailer italiano ufficiale del nuovo film della saga - Prossimamente al cinema con Eagle Pictures il settimo capitolo della saga di Scream che vede lo sceneggiatore del primo film diventare regista e Neve Campbell tornare protagonista. Scrive comingsoon.it
Scream 7, il trailer del nuovo film della saga slasher più amata: un ritorno alle origini? - Dopo i precedenti capitoli, vari sconvolgimenti extra narrativi hanno portato al ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox, ma non solo. Segnala cinemaserietv.it
Scream 7, ma quando esce il trailer? Secondo un rumor manca davvero pochissimo - Ormai siamo alla vigilia di Halloween, una festa che spesso richiama l'arrivo di Ghostface al cinema, e quest'anno potremmo avere a breve un primo assaggio della nuova caccia al killer del franchise ... Lo riporta movieplayer.it