Scream 7 | il primo trailer ufficiale del film!
La Paramount Pictures ha appena svelato il primo trailer ufficiale di Scream 7. Il trailer inizia con quella che sembra essere la sequenza iniziale del film, in cui una coppia (interpretata da Jimmy Tatro e Michelle Randolph ) soggiorna nella vecchia casa di Stu Macher, ora trasformata in un AirBNB a tema Ghostface. Ghostface minaccia quindi la figlia adolescente di Sidney, Tatum (Isabel May), che prende il nome dalla sua defunta amica del film originale, Tatum Riley. Dopo aver provocato Sidney dicendo: “ Non mi nascondo. Non questa volta ”, il killer attacca Sidney e Tatum nella loro casa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
