Scream 7 | Ghostface è tornato ecco il trailer

Paramount Pictures ha svelato a sorpresa il primo trailer di Scream 7, ennesimo capitolo della famosa saga horror. Con una release italiana ancora da svelare, ma un lancio USA previsto per il prossimo febbraio 2026, Scream 7 si è mostrato quest’oggi attraverso il primo trailer. Il breve video introduce nuovi personaggi, ma celebra soprattutto la vecchia guardia, con Sidney Prescott ( Neve Campbell ) nuovamente al centro del pericolo. Guardate qui il trailer di Scream 7 Qual è la trama di Scream 7?. Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Scream 7 | Ghostface è tornato, ecco il trailer

