Scosse di terremoto panico in Italia | 4 nel giro di un’ora
Era una sera qualunque, di quelle in cui le luci delle case si abbassano e il silenzio cerca di riprendersi le strade. Qualcuno stava preparando il giorno dopo, altri avevano già chiuso le finestre per lasciare fuori il vento freddo. Poi, improvvisa, una leggera vibrazione: un movimento sottile, breve, ma sufficiente a far sollevare lo sguardo e trattenere il respiro. Niente rumore, solo quella sensazione inconfondibile che arriva dal sottosuolo, come un richiamo antico. Poco dopo, un altro tremore. E poi ancora. Alcuni non l'hanno avvertito, altri sono rimasti svegli per tutta la notte contando i secondi tra un movimento e il successivo, chiedendosi se sarebbe finita lì o se era solo l'inizio.
