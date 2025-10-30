Scoperto sodalizio criminale del gasolio di contrabbando 52mila litri sequestrati donati ai vigili del fuoco
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in esecuzione di quanto disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, hanno consegnato 52.000 litri di gasolio di contrabbando al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.L’iniziativa rientra nel quadro delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
