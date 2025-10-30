Scoperto locale notturno abusivo mascherato da circolo culturale

Latinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era mascherato da circolo culturale ma in realtà si trattava di un vero e proprio locale notturno del tutto abusivo. Questa la scoperta fatta nel corso di una serie di accertamenti nei confronti di quella che appunto veniva spacciata coma una associazione culturale.Siamo a Nettuno, e le indagini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

