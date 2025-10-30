Scoperta una necropoli romana a Roccasecca dei Volsci alle porte di Latina

Latina, 30 ottobre 2025 – Un nuovo e significativo ritrovamento archeologico arricchisce il patrimonio storico del territorio pontino: è stata scoperta una necropoli romana nel comune di Roccasecca dei Volsci. La scoperta porta la firma del ricercatore storico Emiliano Ciotti, da anni impegnato nello studio, nella valorizzazione e nella tutela dei siti archeologici locali, e oggi neo presidente dell’associazione ArcheoLatiumPontinum (A.L.P.). Ciotti, conosciuto a livello internazionale per le sue ricerche sulla Seconda guerra mondiale, in particolare sulle cosiddette “ marocchinate ”, dedica da sempre la sua attività anche alla ricerca storica in senso più ampio, con l’obiettivo di preservare e diffondere la memoria del passato in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

