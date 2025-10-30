Scoperta shock | proprietario spiava gli inquilini con micro-telecamere in ogni bagno VIDEO

L'Aquila - Un uomo di 56 anni, proprietario di più appartamenti, accusato di aver installato un sistema di microtelecamere e gestito le immagini dal suo smartphone nei locali dello stabile. In una svolta allarmante per la tutela della privacy, la Polizia di Stato dell’L’Aquila ha denunciato un uomo di 56 anni, titolare di diversi appartamenti in un condominio della periferia ovest, per il reato di interferenza illecita nella vita privata. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe installato microtelecamere nascoste all’interno dei bagni dei suoi immobili dati in affitto, e le avrebbe poi visualizzate in tempo reale tramite un’app sul proprio cellulare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

