Scoperta discarica abusiva | scattano sequestro e denunce

Casertanews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta una discarica abusiva a Villa Literno. Nel pomeriggio di oggi (30 ottobre) i carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno effettuato un accertamento a seguito della segnalazione di numerosi cumuli di rifiuti, pericolosi e non, parzialmente coperti dalla vegetazione.Giunti sul posto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scoperta discarica abusiva scattanoLA FOTO. Carabinieri scoprono discarica abusiva: scatta il sequestro - CASAPESENNA – Una discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa nel corso di un servizio di contrasto allo sversamento e al deposito incontrollato di ... Lo riporta casertace.net

scoperta discarica abusiva scattanoScoperta discarica abusiva di 800 metri quadrati: scatta il sequestro a Marigliano - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Marigliano, impegnata nel contrasto ai reati ambientali. Si legge su ilmediano.com

Scoperta maxi discarica abusiva nella zona di Pescopagano: scatta il sequestro dei carabinieri - Nuovo sequestro nell’ambito dei controlli contro lo sversamento illecito dei rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Discarica Abusiva Scattano