Scoperta discarica abusiva | scattano sequestro e denunce
Scoperta una discarica abusiva a Villa Literno. Nel pomeriggio di oggi (30 ottobre) i carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno effettuato un accertamento a seguito della segnalazione di numerosi cumuli di rifiuti, pericolosi e non, parzialmente coperti dalla vegetazione.Giunti sul posto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
