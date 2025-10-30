Pisa, 28 ottobre 2025 - Le popolazioni etrusche e sannite dell’Italia preromana soffrivano di parodontite, una grave infiammazione delle gengive, risultato non solo di scarsa igiene orale, ma anche di abitudini alimentari. È questo quanto emerge da una ricerca dell’Università di Pisa svolta in collaborazione con le Università di Zurigo e Basilea e pubblicata sul Journal of Proteomics. “Il primo millennio a.C. rappresenta un periodo complesso nella storia dell’Italia, caratterizzato da importanti trasformazioni socioeconomiche tra le comunità preromane - spiega Giulia Riccomi, ricercatrice dell’Università di Pisa e prima autrice dello studio - L’emergere di strutture sociali sembra riflettersi in un accesso differenziale alle risorse alimentari, con élite che disponevano di una maggiore quantità di carne, mentre le classi non privilegiate basavano la loro dieta prevalentemente sui carboidrati, situazione che in entrambi casi sembra aver favorito l’insorgere di patologie orali che oggi consideriamo tipiche della modernità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoperta di Unipi, etruschi e sunniti avevano problemi dentali e di dieta