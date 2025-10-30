Scontro tra due auto | una persona estratta dalle lamiere

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre in via delle Macchie, a Castelfranco di Sotto, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte nel sinistro. Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto ha estratto una persona dall'abitacolo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

