Scontro tra due auto coinvolti alcuni minorenni | intervengono tre ambulanze

30 ott 2025

SENIGALLIA – Intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario poco prima delle 18, sulla Strada Provinciale 19 (Strada della Bruciata) per uno scontro tra due autovetture. La squadra di Senigallia ha estratto due delle sei persone coinvolte, tra cui due minori e le ha affidate ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

