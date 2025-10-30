Scontro tra due auto a Cortona | conducente e passegero restano incastrati tra le lamiere

Arezzo, 30 ottobre 2025 - Momenti di paura per un brutto incidente stradale avvenuto a Cortona, che ha visto scontrarsi due auto e due passeggeri rimanere incastrati nei veicoli senza riuscire a liberarsi e uscire dai mezzi. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti attorno alle 21:30 di ieri sera per un incidente stradale avvenuto tra due autoveicoli lungo la SR 71 in località Ossaia nel comune di Cortona. Il conducente e il passeggero di una delle due auto, che erano rimasti bloccati all'interno dell'auto, sono stati estratti dai Vigili del fuoco per poi essere affidati alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto con tre ambulanze e l'elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

