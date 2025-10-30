Scontro Suv-scuolabus | morto l' 85enne al volante Aveva la patente sospesa

Un frontale tra un autobus pieno di studenti e un Suv guidato da un uomo di 85 anni con la patente revocata per la mancanza di requisiti medici. L'anziano è morto, una quindicina i ragazzi feriti. Ferito anche l'autista del mezzo di linea che, nonostante lo choc e le contusioni, ha mantenuto la calma ed è riuscito a seguire le procedure di emergenza, facendo uscire i passeggeri dalla botola sul tetto. L'incidente nel comune di Piavon, nel Trevigiano. La corsa del bus, destinata prevalentemente agli studenti, era partita da San Donà di Piave alle 6,30 di ieri mattina. Verso le 7,45 lungo la via Maggiore, nella frazione di Oderzo, l'auto di Germano De Luca ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro il bus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro Suv-scuolabus: morto l'85enne al volante. Aveva la patente sospesa

Argomenti simili trattati di recente

TG NEWS – 29/10/2025 – Scontro fra Suv e bus di studenti, morto 85enne senza patente – Delitto Garlasco, nuove indagini a Roma per Andrea Sempio – Trump: “Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio” – Putin testa il super missile sottomarino Poseidon – B Vai su Facebook

Scontro Suv-scuolabus: morto l'85enne al volante. Aveva la patente sospesa - Per l'anziano l'ipotesi del malore Un frontale tra un autobus pieno di studenti e un Suv guidato da un uomo di 85 anni con la patente ... Come scrive ilgiornale.it

Treviso, scontro tra scuolabus e Suv: un morto e diversi contusi tra i ragazzi - Incidente stradale a Treviso: un anziano automobilista ha perso la vita, feriti lievi tra gli studenti a bordo del pullman ... Secondo it.blastingnews.com

Un pullman di studenti si è scontrato con un’auto in provincia di Treviso: 11 ragazzi sono feriti e l’automobilista è morto - Martedì mattina nel comune di Oderzo, in provincia di Treviso, un pullman con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato frontalmente con un SUV: l’automobilista, un uomo di 85 anni con la pat ... Segnala ilpost.it