Scontro Regione-Province sulle politiche ambientali | Spesi 2,5 milioni di euro ma la Pisana non rimborsa
Una delibera della Regione Lazio crea tensione tra la Pisana e le Province. Al centro del contenzioso ci sono le politiche ambientali, un ambito che viene gestito direttamente dagli enti provinciali in virtù di deleghe regionali e con l'intesa che i fondi spesi sarebbero stati successivamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
