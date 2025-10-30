Scontro in Consiglio su San Zeno e bilancio | Pozzo senza fondo via Fiorentina
Una seduta lunga e densa di temi quella del Consiglio Comunale di Arezzo del 30 ottobre 2025, segnata da numerose interrogazioni dei consiglieri e dall’approvazione delle variazioni al piano triennale delle opere pubbliche e al bilancio. Dalla sicurezza stradale al termovalorizzatore di San Zeno, fino ai cantieri e alle risorse per il personale, la discussione ha toccato alcuni dei punti più sensibili della città. Ad aprire la serie di interrogazioni è stato Mattia Delfini (OraGhinelli 2025), che ha chiesto chiarimenti sui tempi di installazione delle 33 nuove telecamere per la lettura targhe previste in varie frazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche questi approfondimenti
In consiglio comunale l'ennesimo scontro politico con il sindaco Donato “Un Piano Economico... #PEFrifiuti #TARI #TRASPARENZAAMMINISTRATIVA - facebook.com Vai su Facebook
Il duro scontro tra la segretaria del #PD e la presidente del Consiglio. "Libertà a rischio quando la destra governa", attacca #Schlein dal congresso dei socialisti ad #Amsterdam. #GiorgiaMeloni replica parlando di "puro delirio". E accusa: "Getti ombre sulla naz - X Vai su X
Fuoristrada sui sentieri, via al dibattito dopo lo scontro fra pro-Pal e San Marco - È iniziato in Consiglio regionale il dibattito, con relativo scontro, sulle modifiche alla disciplina della viabilità silvopastorale. Lo riporta ilgazzettino.it
San Zeno: il Santo celebrato il 9 luglio e la sua eredità spirituale - San Zeno è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, particolarmente noto per il suo ruolo di vescovo di Verona. Riporta quotidiano.net