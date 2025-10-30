Scontro in Consiglio su San Zeno e bilancio | Pozzo senza fondo via Fiorentina

Una seduta lunga e densa di temi quella del Consiglio Comunale di Arezzo del 30 ottobre 2025, segnata da numerose interrogazioni dei consiglieri e dall’approvazione delle variazioni al piano triennale delle opere pubbliche e al bilancio. Dalla sicurezza stradale al termovalorizzatore di San Zeno, fino ai cantieri e alle risorse per il personale, la discussione ha toccato alcuni dei punti più sensibili della città. Ad aprire la serie di interrogazioni è stato Mattia Delfini (OraGhinelli 2025), che ha chiesto chiarimenti sui tempi di installazione delle 33 nuove telecamere per la lettura targhe previste in varie frazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

