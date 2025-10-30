Scontro in A1 code per 6 chilometri tra Parma e Fidenza

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente In A1, al chilometro 101, nel tratto tra Fidenza e Parma. Si registrno sei chilometri di coda dopo uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Parma Ovest per chi arriva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code. I percorsi alternativi - Lo scontro tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud, in direzione Milano. Scrive msn.com

Incidente sull’autostrada A1, scontro tra tir e pullman: 40 bimbi in gita coinvolti, 6 in ospedale - Scontro tra tir e pullman di bambini in gita d’istruzione: un ferito di media entità molti feriti lievi. fanpage.it scrive

Ennesimo incidente in A1: scontro tra furgone e tir, ferito un 21enne - E' accaduto stamani alle 6:18 al chilometro 329 in direzione nord, sul posto sono giunti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est, un mezzo con autoinfermieristica, i volontari della Misericordia ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro A1 Code 6