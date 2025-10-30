Scontro in A1 code per 6 chilometri tra Parma e Fidenza

Incidente In A1, al chilometro 101, nel tratto tra Fidenza e Parma. Si registrno sei chilometri di coda dopo uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita a Parma Ovest per chi arriva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

