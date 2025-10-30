Scontro frontale tra un' auto e uno scooter muore una ragazza di 19 anni

30 ott 2025

Una ragazza di 19 anni è morta in seguito a un incidente stradale tra uno scooter e un'automobile avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre in strada delle Fornaci.La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione, ma stando alle prime informazioni, la giovane, in sella al mezzo al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

