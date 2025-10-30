Scontro finale rally | Deruta ospita i test ufficiali Pirelli

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Umbria e i suoi impegnativi sterrati si confermano ancora una volta protagonisti cruciali nel panorama sportivo nazionale. Grazie alla disponibilità del sindaco Michele Toniaccini e dell’amministrazione comunale di Deruta, la città della ceramica ospita oggi, 30 ottobre e il 6 novembre una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

scontro finale rally derutaRally: Deruta ospita i test ufficiali Pirelli - L’Umbria e i suoi impegnativi sterrati si confermano ancora una volta protagonisti cruciali nel panorama sportivo nazionale ... Lo riporta perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Finale Rally Deruta