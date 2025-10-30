Scontro auto-camion | grave una 51enne
Ancora un incidente lungo la via Senese a Lucignano. Poco dopo le 8 di questa mattina, giovedì 30 ottobre, si sono scontrate un'auto e un camion. Una 51enne è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice 3 al policlinico Le Scotte di Siena.Sul posto sono intervenuti l'ambulanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
