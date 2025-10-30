Sconfitta per Ferrovie | Branson vince la battaglia della Manica
Il baronetto inglese Richard Branson, il Silvio Berlusconi albionico (tranne che per la politica), infligge una bruciante sconfitta alle Ferrovie dello Stato, mettendo a segno un colpo fondamentale nella battaglia per la concorrenza ferroviaria sotto il Tunnel della Manica. I suoi Virgin Trains, peraltro riesumati dall’Oltretomba, hanno infatti ottenuto l’accesso al deposito londinese di Temple Mills, finora riservato a Eurostar. «Un primo passo fondamentale per l’avvio di servizi ferroviari transfrontalieri attraverso il tunnel della Manica da parte di Virgin», ha dichiarato l’autorità britannica di regolazione del settore ferroviario (ORR), «poiché consentirà al gruppo di usufruire delle indispensabili strutture di manutenzione leggera». 🔗 Leggi su Lettera43.it
