Scompare ragazza di 24 anni L’appello dei genitori | Ha detto che era a Siena

di Laura Valdesi "Miriam Oliviero ha 24 anni, è alta un metro e 55 centimetri, ha capelli corti e neri. La famiglia non ha più sue notizie da oltre 24 ore. Sono in corso le ricerche. Per eventuali segnalazioni-avvistamenti contattare le forze dell’ordine facendo il 112". Anche il sindaco di Monteroni Gabriele Berni ha lanciato un appello sui social per agevolare il ritrovamente di questa giovane che lavorava nella biblioteca. E che è come svanita nel nulla dalle 13.48 di martedì quando si è sentita telefonicamente con la madre Fatima a cui ha detto di essere a Siena. Da allora è scattata una mobilitazione generale del paese, degli amici, degli ex compagni del liceo, della Pubblica assistenza e naturalmente delle forze dell’ordine e della prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scompare ragazza di 24 anni. L’appello dei genitori: "Ha detto che era a Siena"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ragazza scompare in bicicletta: 12 anni dopo, i ristrutturatori trovano qualcosa in una vecchia casa… In una luminosa sera estiva nella periferia dell’Ohio, Emily Parker, una bambina di cinque anni, montò sulla sua bicicletta rosa per quella che sembrava una Vai su Facebook

Scompare ragazza di 24 anni. L’appello dei genitori: "Ha detto che era a Siena" - Non si è presentata a lavoro, non risponde al telefono e ai messaggi. Da lanazione.it

Scompare a 18 anni da Roma e contatta Fanpage.it: “Sto bene, me ne sono andata volontariamente” - Non si hanno più sue notizie da martedì 23 settembre, quando è uscita di casa intorno alle ore 14 e non è più rientrata. Segnala fanpage.it