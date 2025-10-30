Scommesse illegali | Perin tra i primi a chiedere di pagare la sanzione strada diversa per Fagioli e Tonali Tutte le novità

Scommesse illegali, il portiere della Juve tra i primi a chiedere di pagare la sanzione da 250 euro: strada diversa per Fagioli e Tonali, McKennie verso l’oblazione. Si avvia verso la conclusione, almeno per quanto riguarda i calciatori-scommettitori, l’inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse clandestine. Come riportato da Calcio e Finanza, sono già arrivate le prime richieste di “oblazione”, la procedura che permette di estinguere il reato pagando una semplice ammenda. Tra i primi a muoversi c’è anche il portiere della Juventus, Mattia Perin, che insieme ad altri colleghi ha chiesto di chiudere la partita versando 250 euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scommesse illegali: Perin tra i primi a chiedere di pagare la sanzione, strada diversa per Fagioli e Tonali. Tutte le novità

