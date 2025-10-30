Scommesse illegali in Serie A chi sono i calciatori che pagheranno 250 euro di multa evitando il processo
I calciatori della Serie A hanno inviato le prime richieste per pagare una multa da 250 euro e uscire dal procedimento sulle scommesse illegali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il “giro” di scommesse illegali a Messina, sono coinvolti 25 indagati I NOMI https://gazzettadelsud.it/?p=2120690 - facebook.com Vai su Facebook
#Nba, indagine su scommesse illegali: oltre 30 arresti - X Vai su X
Scommesse Illegali nel Calcio: Sanzioni e Multe per i Calciatori Coinvolti - Calciatori Sotto Inchiesta per Scommesse Illegali: Multe e Accordi in Arrivo. Da notizie.it
Scommesse illegali, Ricci Bellanova e Perin ‘paghiamo multe’ - Sono già arrivate le prime richieste di "oblazione", ossia di poter pagare una multa ... Riporta msn.com
Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati - Si torna a parlare di scommesse illegali nel mondo del calcio italiano. Come scrive tuttomercatoweb.com