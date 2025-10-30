Scommesse clandestine multa di 250 euro per Ricci Bellanova e Perin | procedimento chiuso

Torinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastano 250 euro per archiviare la partita con la giustizia. È la cifra che Samuele Ricci, Raoul Bellanova e Mattia Perin verseranno per chiudere la loro posizione nell’inchiesta milanese sulle scommesse clandestine che, la scorsa primavera, aveva scosso il mondo del calcio italiano.Le prime. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

