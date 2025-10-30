sci alpino raduno in norvegia per vinatzer e gli slalomisti azzurri

Dopo l’antipasto di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riprenderà tra qualche settimana a Levi, precisamente nel weekend del 15-16 novembre con un doppio slalom sulle nevi finlandesi. Sabato toccherà alle donne, mentre domenica spazio agli uomini e proprio gli azzurri dei rapid gates si stanno allenando in questi giorni per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato infatti Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera per un raduno da domani fino a martedì ad Oslo. Nella capitale norvegese ci saranno dunque solamente i sei slalomisti azzurri che fanno parte del gruppo WC1 delle discipline tecniche della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

