Sci alpino il calendario della Coppa Europa maschile 2026 Tre tappe in Italia
È stato ufficializzato il calendario della Coppa Europa maschile di sci alpino 2025-2026. La stagione comincerà a fine novembre con un doppio appuntamento in slalom tra Finlandia e Svezia; mentre la fine sarà ai primi di marzo con tre appuntamenti dedicati alla velocità nella località norvegese di Oppdal. Un calendario che vede la presenza di 37 gare complessive, che verranno disputate in diciannove località. in programma ci saranno nove discese libere, otto supergiganti, dieci giganti e dieci slalom. Saranno tre le tappe del calendario in Italia. Si comincia tra il 9 e il 13 dicembre a Santa Caterina Valfurva, mentre successivamente tra il 19 e il 20 dicembre sono in programma due slalom: uno ad Obereggen e l’altro in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it
