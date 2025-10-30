Scholes non commenta più in tv Ecco cosa è successo all' ex stella del Manchester United

Paul Scholes ha deciso di interrompere tutte le sue collaborazioni da commentatore delle partite di calcio in diretta per prendersi cura del figlio Aiden. Lo ha spiegato agli ex compagni di squadra, Gary Neville e Roy Keane, insieme a Ian Wright e Jill Scott, durante il podcast Stick to Football. Aiden ha 20 anni e gli è stato diagnosticato un autismo non verbale sin da quando era piccolo, e necessita di cure 24 ore su 24. Per vent'anni è stata una delle stelle del Manchester United di Sir Alex Ferguson. Centrocampista dai grandi tempi di inserimento e fiuto del gol (719 presenze, 155 gol con 11 Premier League e due Champions League, vinte nel 1999 e nel 2008, oltre che tantissimi altri trofei), adesso l'ex campione dei Red Devils ha spiegato i dettagli della sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

