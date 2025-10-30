Schlein | riforma punta indebolire toghe

15.50 "Questa non è una riforma della giustizia, non tocca nessuno dei nodi cruciali per migliorare il funzionamento dell'ordinamento giudiziario". Così la segretaria del Pd Schlein in conferenza stampa al Senato dopo il via libera alla separazione delle carriere. L'obiettivo, afferma Schlein, era "indebolire l'indipendenza della magistratura tramite la divisione dei Csm". E' una riforma che "serve a Meloni e al suo governo per avere mani libere e a non avere controlli", aggiunge."Opposizioni al lavoro insieme"per referendum. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it