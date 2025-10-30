Schlein | riforma punta indebolire toghe

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.50 "Questa non è una riforma della giustizia, non tocca nessuno dei nodi cruciali per migliorare il funzionamento dell'ordinamento giudiziario". Così la segretaria del Pd Schlein in conferenza stampa al Senato dopo il via libera alla separazione delle carriere. L'obiettivo, afferma Schlein, era "indebolire l'indipendenza della magistratura tramite la divisione dei Csm". E' una riforma che "serve a Meloni e al suo governo per avere mani libere e a non avere controlli", aggiunge."Opposizioni al lavoro insieme"per referendum. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

schlein riforma punta indebolireSchlein insiste: 'Dove governa la destra libertà di stampa a rischio' - Con il M5s costruiremo una coalizione con i cittadini' (ANSA) ... Secondo ansa.it

schlein riforma punta indebolireIl delirio della Schlein: "Con il governo Meloni a rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici" - La segretaria dem va in tv da Fazio e recita il solito monologo: “L’estrema destra dove governa dimostra tanta insofferenza verso i limiti della democrazia” ... Lo riporta msn.com

schlein riforma punta indebolireSchlein: “Dove governa la destra libertà di stampa a rischio” - Elly Schlein risponde agli attacchi di Meloni: “La destra è insofferente ai limiti della democrazia e indebolisce la magistratura”. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Riforma Punta Indebolire