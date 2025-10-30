Schlein | Non c' è bisogno che Meloni si dimetta dopo referendum giustizia la batteremo alle elezioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Non c'è bisogno che la Meloni si dimetta, la batteremo alle prossime elezioni". Lo ha detto Elly Schlein parlando del referendum sulla riforma della giustizia e delle sue conseguenze politiche. Sull'ipotesi di sue dimissioni in caso di sconfitta alle urne sul quesito referendario, la segretaria del Pd è stata netta: "Quanto a me, dovrete sopportarmi ancora". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum. Manderemo a casa noi la premier. Riguardo me, dovete sopportarmi a lungo". La segretaria del Pd in conferenza stampa dopo l'approvazione della riforma della giustizia. - facebook.com Vai su Facebook

Criticate pure per il #governoMeloni non lo fermate, cara Elly #Schlein, neanche con le sparate dall’estero. Ed è un peccato non comprendere che l’Italia non ha bisogno di questo tipo di polemiche. - X Vai su X

Schlein difende la Repubblica dall'attacco del governo ungherese. Un modo per 'implorare' Elkann di non vendere il 'megafono' anti-governo della sinistra - E' l'ironica e ovviamente fantasiosa ricostruzione che fanno in ambienti sia della minoranza riformista Dem ... affaritaliani.it scrive

Elezioni, Giani: “Dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”. Schlein lo abbraccia: “Toscana, una Regione governata bene” - Firenze, 9 ottobre 2025 – Si chiude al teatro Cartiere Carrara a Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Come scrive lanazione.it

Elezioni: Schlein, grande opportunità nelle Marche - Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi 5 anni il Governo di Giorgia Meloni sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che ... ansa.it scrive