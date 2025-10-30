Schlein | Democrazia illiberale di Orban non è modello per un Paese come il nostro – Il video

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 'Non è un modello quello della democrazia illiberale di Orban per un Paese come il nostro''. Lo ha detto Elly Schlein sulla riforma della giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

schlein democrazia illiberale orbanSchlein: Democrazia illiberale di Orban non è modello per un Paese come il nostro - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 'Non è un modello quello della democrazia illiberale di Orban per un Paese come il nostro''. la7.it scrive

schlein democrazia illiberale orbanSchlein: Democrazia illiberale di Orban non è modello per un Paese come il nostro – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 'Non è un modello quello della democrazia illiberale di Orban per un Paese come il nostro''. Come scrive open.online

schlein democrazia illiberale orbanDiritti: Schlein, 'da destre globali attacco a Lgbt, Orban affascina alcuni in nostro governo' - "Questo è uno spazio di confronto per cercare di capire come andare avanti di fronte a un attacco delle destre globali ai diritti Lgbtqa+. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Schlein Democrazia Illiberale Orban