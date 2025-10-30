Schlein | Democrazia illiberale di Orban non è modello per un Paese come il nostro – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 'Non è un modello quello della democrazia illiberale di Orban per un Paese come il nostro''. Lo ha detto Elly Schlein sulla riforma della giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
