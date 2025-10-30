Schlein affonda sulla riforma della Giustizia | Serve solo a Meloni per avere mani libere

Meloni ha chiarito ieri l’obiettivo di questa riforma: serve a lei e al suo governo per avere le mani libere e non avere controlli“, ha tuonato la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa organizzata a seguito dell’approvazione della riforma della separazione delle carriere. La segretaria del Pd è sul piede . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

schlein affonda riforma giustiziaIl voto sulla giustizia divide i compagni, Schlein si smarca da chi chiede le dimissioni di Meloni: "Dobbiamo batterla con i voti" - La segretaria del Partito Democratico replica a quei compagni che avevano chiesto un passo indietro della premier sulla separazione delle ... Riporta iltempo.it

schlein affonda riforma giustiziaSchlein: riforma punta indebolire toghe - L'obiettivo, afferma Schlein, era "indebolire l'indipendenza della magistratura tramite la divisione dei Csm". Si legge su rainews.it

schlein affonda riforma giustiziaRiforma della Giustizia, Schlein: "Meloni ha chiarito che serve per avere mani libere" - "Lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione''. Segnala reggiotv.it

