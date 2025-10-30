Schlein affonda sulla riforma della Giustizia | Serve solo a Meloni per avere mani libere

"Meloni ha chiarito ieri l'obiettivo di questa riforma: serve a lei e al suo governo per avere le mani libere e non avere controlli", ha tuonato la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa organizzata a seguito dell'approvazione della riforma della separazione delle carriere.

