Schilpario nuovo impianto idroelettrico sul fiume Il sindaco | Favorevole ma servono garanzie

Da secoli, nel tranquillo borgo alpino di Schilpario, l’acqua del torrente Dezzo scorre silenziosa accompagnando la vita dei residenti. Un equilibrio che, però, potrebbe presto cambiare. La Bettoni 4.0 Srl, azienda scalvina attiva nel settore idroelettrico, ha infatti depositato la richiesta per la costruzione di un nuovo impianto di derivazione delle acque dal tratto di fiume che serpeggia nel cuore del paese. Dopo l’avvio ufficiale dell’iter autorizzativo, i dettagli del progetto sono consultabili sulla piattaforma Silvia, il sistema regionale che raccoglie i documenti legati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Schilpario, nuovo impianto idroelettrico sul fiume. Il sindaco: “Favorevole, ma servono garanzie”

News recenti che potrebbero piacerti

Idroelettrico, fotovoltaico flottante e desedimentazione in un solo impianto - Centinaia di bambini delle scuole primarie e secondarie sono partiti da Susa in bicicletta per assistere a una lezione all'aperto sulle energie rinnovabili nella centrale idroelettrica di Venaus, ... Scrive rainews.it

Idroelettrico, fotovoltaico flottante e desedimentazione in un solo impianto - Innovazione Gruppo Enel: “Questo impianto idroelettrico è l'unico al mondo che unisce al flottante fotovoltaico un sistema di dragaggio e di controllo”. Scrive rainews.it