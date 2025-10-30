Schillaci M5S | Modello Caivano sia esteso a tutte le periferie della città

“Le devianze e la criminalità, molto spesso emergenze nei quartieri più periferici della città di Palermo, vanno combattute puntando sulla cultura e sulla scuola". Lo afferma Roberta Schillaci, segretaria della Commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento Cinquestelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

