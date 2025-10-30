Schierato
È meglio un giornale schierato o uno che racconta i fatti? È un dibattito che ogni tanto torna. Posta così la domanda sembra avere un’unica risposta: è chiaro che, dovendo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondisci con queste news
Il club rossonero non ha gradito la gestione del suo attaccante, schierato titolare in un’amichevole contro l’Australia nonostante non fosse al meglio. Oggi gli esami al bicipite femorale, rischia un mese di stop - facebook.com Vai su Facebook
Bisognerebbe rivedere un attimo le condizioni tra Nazionali e Club. $Pulisic non al meglio, schierato ugualmente da Pochettino in un'amichevole. L'americano uscito successivamente al 31' per un problema muscolare. E ovviamente a pagarne le conseguenz - X Vai su X
Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5: “Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare” - 3 contro il Paris Fc in Ligue 1; complici le scelte sbagliate del tecnico Paulo Fonseca. Segnala ilnapolista.it
Juve Udinese: cambio dell’ultim’ora! Non giocherà David, ecco chi verrà schierato al suo posto da Brambilla. Novità importanti in attacco - Novità importanti in attacco Una scossa all’attacco, una chance per sbloccarsi. Secondo juventusnews24.com
Inter, Bisseck: "Se giochiamo così possiamo essere molto forti" - 0 la Fiorentina a San Siro e vede la vetta della classifica distante solo tre punti. Si legge su tuttomercatoweb.com