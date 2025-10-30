Schianto tra uno scooter e un' auto 60enne trasportato in ospedale

ANCONA – È stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità il 60enne che, nella giornata di oggi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un’auto che stava transitando dal Pinocchio verso il centro città. Dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Michele coinvolto in un grave incidente stradale due anni dopo lo schianto in scooter - facebook.com Vai su Facebook

Pauroso schianto tra auto e scooter all'alba in via Emilia Ovest: muore 50enne - Fraoreok Foto da: Pauroso schianto tra auto e scooter all'alba in via Emilia Ovest: muore 50enne L'auto con la fiancata danneggiata Foto da: Pauroso schianto tra auto e scooter all ... Scrive parmatoday.it

San Severino, schianto all'incrocio tra un'auto ed uno scooter: motociclista all'ospedale - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna, poco dopo le 13,30, all'incrocio tra via Aristide Merloni e la strada provinciale 127 "San ... Secondo msn.com

Scontro auto-scooter, morto un 60enne alle porte di Parma - L'uomo viaggiava su uno scooter che si è scontrato con un'auto in via Emilia Ovest in località Fr ... Scrive msn.com