Schianto frontale tra due auto a Sacca di Colorno | un ferito grave al Maggiore
Uno schianto frontale tra due auto lungo l'Asolana, all'altezza di Sacca di Colorno, ha provocato il ferimento grave di una persona nel primo pomeriggio di giovedì 30 ottobre. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto, alcuni minuti prima delle 14.30. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
