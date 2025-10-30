Scherma under 14 | gioie d' oro per Elena Savadori e Giulio Gentilini bronzo per Anita Casacci

Il 25 e 26 ottobre c'è stato il primo ufficiale appuntamento degli under 14 del Circolo Schermistico Forlivese, che sono scesi in pedana a Faenza per la prima prova interregionale. Tra le Bambine primo posto per Elena Savadori, vincendo in semifinale col punteggio 8-4 contro la vicentina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

