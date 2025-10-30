Scarpinato | Col referendum gli italiani dovranno scegliere tra Dell’Utri e la magistratura che difende la Costituzione

“Se vogliamo spiegare ai cittadini perché hanno fatto questa riforma basta ascoltare il ministro Tajani, Giorgia Meloni, Musumeci, che hanno detto che bisognava fare questa riforma della magistratura perché ci sono state delle vittime dell’uso politico della giustizia, hanno fatto l’esempio di Marcello Dell’Utri, che è stata una vittima di una magistratura politicizzata, così sono stati vittime Nicola Cosentino ”. Lo dice il senatore del Movimento 5 stelle ed ex magistrato, Roberto Scarpinato, in un punto stampa al Senato dopo l’approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato: “Col referendum gli italiani dovranno scegliere tra Dell’Utri e la magistratura che difende la Costituzione”

