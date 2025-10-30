Scarpinato | Berlusconi e gli altri non sono stati condannati da magistrati politicizzati ma perché c’erano le prove Bagarre al Senato

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli italiani non se la bevono che Berlusconi, Dell’Utri, Cosentino, Matacena, Previti, Galan, Formigoni, Verdini – e qui mi fermo – erano fiori di giglio e sono stati condannati da una magistratura politicizzata. La maggioranza degli italiani sa bene che sono stati condannati perché esistevano le prove per la loro colpevolezza, quindi non è disposta a consegnare un’’Italia che non sa autoregolarsi ma continua a celebrare come vittime uomini che in realtà sono simboli corrotti e collusi con le mafie “. Con queste parole il senatore del M5s ed ex magistrato Roberto Scarpinato ha infiammato l’Aula del Senato, tra gli applausi del proprio partito e le critiche, specialmente, dai banchi di Forza Italia, durante la dichiarazione di voto sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

scarpinato berlusconi e gli altri non sono stati condannati da magistrati politicizzati ma perch233 c8217erano le prove bagarre al senato

© Ilfattoquotidiano.it - Scarpinato: “Berlusconi e gli altri non sono stati condannati da magistrati politicizzati, ma perché c’erano le prove”. Bagarre al Senato

Scopri altri approfondimenti

scarpinato berlusconi sono statiScarpinato "Nostro Governo sta rendendo merito alla Sicilia" - 'I rapporti tra il presidente Renato Schifani e Fratelli d'Italia sono meravigliosi perché insieme stiamo lavorando in ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Scarpinato Berlusconi Sono Stati