Scarica l’Eppen free-press di novembre!
È arrivato novembre con il suo freddo e le sue lunghe serate al buio. Ma a Bergamo e in provincia gli eventi sono pronti a scaldare l’atmosfera. In rivista ve li raccontiamo tutti: basta correre in edicola venerdì 31 ottobre, . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
